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Поляков-Тепляков Василий Степанов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

05.07.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Степан Петров

Мать: Матрона Харитонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.01.1827 ст.

Жена: Ефимья Васильева

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Первым браком кр.сын. Василий Стефанов, 20 лет кр. дочь девица Евфимия Василиева, 16 лет Поручители Показанногож сельца крестьяне Тысяцкий Адриан Левонтиев Поезжане Ермолай Козмин, Софрон Афанасьев ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1834 ст.

Сын: Евстафий (Анастасий) Васильев

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
05.07.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
г. Никифоровой крестьянин Василий Стефанов Поляков Указан 23 лет От внутренной
Похороны
05.07.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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