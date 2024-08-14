Поляков-Тепляков Василий Степанов
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти05.07.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Степан Петров
Мать: Матрона Харитонова
Бракосочетание
30.01.1827 ст.
Жена: Ефимья Васильева
Первым браком кр.сын. Василий Стефанов, 20 лет кр. дочь девица Евфимия Василиева, 16 лет Поручители Показанногож сельца крестьяне Тысяцкий Адриан Левонтиев Поезжане Ермолай Козмин, Софрон Афанасьев ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1834 ст.
Сын: Евстафий (Анастасий) Васильев
Мать ребёнка: Ефимья Васильева
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
05.07.1835 ст.
г. Никифоровой крестьянин Василий Стефанов Поляков Указан 23 лет От внутренной
Похороны
05.07.1835 ст.
Одна дата