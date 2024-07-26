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Осип Степанов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Степан Петров

Мать: Матрона Харитонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1827 ст.

Жена: Аксинья (Ксения) Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1828 ст.

Сын: Пётр Осипов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.

Дочь: Пелагея Осипова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
Неизвестно

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