Осип Степанов
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Степан Петров
Мать: Матрона Харитонова
Бракосочетание
До 1827 ст.
Жена: Аксинья (Ксения) Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1828 ст.
Сын: Пётр Осипов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.
Дочь: Пелагея Осипова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
Неизвестно