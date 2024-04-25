Яковлев Герасим Макарович
Место рождения
Дата рождения04.03.1881 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Маркова (Яковлева) Галина (Агафья) Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Кожеватова (Яковлева) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Яковлева Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Сын: Яковлев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Кирпищикова (Яковлева) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Дочь: Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна