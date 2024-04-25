Яковлев Герасим Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Герасим Макарович

Яковлев Герасим Макарович

Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

04.03.1881 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1881 ст.

Отец: Яковлев Макар Никифорович

Мать: Яковлева Анастасия Павловна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Сын: Яковлев Илия Герасимович

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Сын: Яковлев Иван (Иоанн) Герасимович

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Дочь: Маркова (Яковлева) Галина (Агафья) Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Дочь: Кожеватова (Яковлева) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.

Сын: Яковлев нет Герасимович

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1914 ст.

Дочь: Яковлева Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1915 ст.

Сын: Яковлев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916 ст.

Дочь: Кирпищикова (Яковлева) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.06.1919 ст.

Дочь: Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1920
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.