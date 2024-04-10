Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна

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Место рождения

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

12.07.1884

Дата смерти

04.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884

Отец: Саксин Федот Дмитриевич

Мать: Саксина (Кусошникова) Палагия (Прасковья) Гавриловна

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Сын: Яковлев Илия Герасимович

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Сын: Яковлев Иван (Иоанн) Герасимович

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Дочь: Маркова (Яковлева) Галина (Агафья) Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Дочь: Кожеватова (Яковлева) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.

Сын: Яковлев нет Герасимович

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1914 ст.

Дочь: Яковлева Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1915 ст.

Сын: Яковлев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916 ст.

Дочь: Кирпищикова (Яковлева) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.06.1919 ст.

Дочь: Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
04.12.1945
Монетный, Березовский, Свердловская область

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