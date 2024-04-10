Яковлева (Саксина) Акулина (Акилина) Федотовна
Место рождения
Дата рождения12.07.1884
Дата смерти04.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Сын: Яковлев Иван (Иоанн) Герасимович
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Маркова (Яковлева) Галина (Агафья) Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Кожеватова (Яковлева) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Яковлева Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Сын: Яковлев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Кирпищикова (Яковлева) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Дочь: Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович