Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна

Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна

avatar

Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

12.06.1919 ст.

Дата смерти

16.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919 ст.

Отец: Яковлев Герасим Макарович

Мать: Яковлева Акулина Федотовна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Смирнова Эрна Георгиевна

Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1945

Сын: Соловьёв Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1949

Сын: Соловьёв Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Георгий Васильевич

Смерть
16.11.1997
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close