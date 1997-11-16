Соловьёва (Яковлева) Антонина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения12.06.1919 ст.
Дата смерти16.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Смирнова Эрна Георгиевна
Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1945
Сын: Соловьёв Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1949
Сын: Соловьёв Роман Георгиевич
Отец ребёнка: Соловьёв Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1997
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область