Соловьёв Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти199
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
194
Сын: Соловьёв Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Соловьёва Энна Георгиевна
Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Роман Георгиевич
Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
199