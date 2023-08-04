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Соловьёв Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

199

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
194

Сын: Соловьёв Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна

Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Соловьёва Энна Георгиевна

Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Роман Георгиевич

Мать ребёнка: Яковлева Антонида Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Антонида Герасимовна

Смерть
199