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Яковлев Макар Никифорович

Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Никифор

Мать: бабушка

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Антон Макарович

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева дочь Макаровна

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Иван Макарович

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Матвей Макарович

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анна Макаровна

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Герасим Макарович

Мать ребёнка: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1930
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