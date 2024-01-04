Яковлев Макар Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Никифор
Мать: бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева дочь Макаровна
Мать ребёнка: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Макаровна
Мать ребёнка: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Герасим Макарович
Мать ребёнка: мать
Смерть
1930