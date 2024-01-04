Яковлев Матвей Макарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Макар Никифорович
Мать: мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Пантелей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно