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Яковлев Матвей Макарович

Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Макар Никифорович

Мать: мать

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Пантелей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Семён Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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