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Куклинов Степан Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Куклинов Назар Козьмин

Мать: Куклинова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
?.06.1872 ст.

Сын: Куклинов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Куклинов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
20.07.1881

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.

Сын: Куклинов Иван Степанович

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Смерть
Неизвестно
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