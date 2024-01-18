Куклинов Степан Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Куклинов Назар Козьмин
Рождение ребёнка
?.06.1872 ст.
Сын: Куклинов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Куклинов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
20.07.1881
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Смерть
Неизвестно