Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти11.12.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Козьма (Кузьма)
Рождение ребёнка
?.06.1872 ст.
Сын: Куклинов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Куклинов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
20.07.1881
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович
Смерть
11.12.1895
Причина смерти: от простуды