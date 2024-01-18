Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

11.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Козьма (Кузьма)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1872 ст.

Сын: Куклинов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Куклинов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
20.07.1881

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.

Сын: Куклинов Иван Степанович

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Куклинов Степан Назарович

Смерть
11.12.1895
Причина смерти: от простуды
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