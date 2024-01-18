Куклинова Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Куклинов Максим Назарович
Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Куклинов Степан Назарович
Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклинов Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно