Куклинова Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклинова Дарья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Куклинов Максим Назарович

Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Куклинов Степан Назарович

Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклинов Петр Назарович

Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклинов Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Куклинов Назар Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклинов Назар Козьмин

Смерть
Неизвестно
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