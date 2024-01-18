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Куклинов Назар Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Куклинов Козьма (Кузьма) Панкратиев

Мать: Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Куклинов Максим Назарович

Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Куклинов Степан Назарович

Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклинов Петр Назарович

Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклинов Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклинова Дарья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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