Куклинов Назар Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Куклинов Максим Назарович
Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Куклинов Степан Назарович
Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклинов Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Куклинова Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно