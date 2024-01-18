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Куклинов Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Куклинов Степан Назарович

Мать: Куклинова Евдокия Козьмина (Кузьминична)

Бракосочетание
27.09.1900 ст.

Жена: Куклинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куклинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Куклинов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.

Сын: Куклинов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1915 ст.

Сын: Куклинов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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