Куклинов Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
27.09.1900 ст.
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Куклинов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.
Сын: Куклинов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1915 ст.
Сын: Куклинов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Куклинова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно