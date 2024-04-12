(Малыгина) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
22.01.1817
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парузин Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов
Смерть
Неизвестно