(Малыгина) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малыгина) Авдотья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Малыгин Иван Кириллович

Мать: Малыгина Акулина Антиповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1817

Муж: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Парузин Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парузин Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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