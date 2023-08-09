Парузин Александр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти29.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
09.09.1860
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Парузина Марья Матвеева
Рождение ребёнка
01.06.1862
Сын: Парузин Тихон Александрович
Мать ребёнка: Парузина Марья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парузина Марья Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1899
Причина смерти: чахоткою