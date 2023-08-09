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Парузин Александр Дмитриев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Мать: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1860

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Парузина Марья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Парузин Тихон Александрович

Мать ребёнка: Парузина Марья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парузина Марья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.01.1899
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою