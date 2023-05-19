Парузин (Некрасов?) Дмитрий Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парузин (Некрасов?) Дмитрий Пименов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Парузин (некрасов?) Пимен Калинин

Мать: Парузина Екатерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1817

Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Парузин Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парузин Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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