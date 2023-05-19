Парузин (Некрасов?) Дмитрий Пименов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
22.01.1817
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парузин Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно