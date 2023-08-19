Некрасова (Парузина) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Парузина) Екатерина Дмитриева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

?.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Парузин (некрасов?) Дмитрий Пименов

Мать: Авдотья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Некрасов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1850

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1851

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1852

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1854

Сын: Некрасов Илья Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1857

Сын: Некрасов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1860

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1861

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.04.1863
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область