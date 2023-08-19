Некрасова (Парузина) Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти?.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
11.02.1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
02.06.1850
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
27.07.1851
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
02.11.1852
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
29.12.1854
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
22.09.1857
Сын: Некрасов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
28.11.1858
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
28.09.1860
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
28.12.1861
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1863