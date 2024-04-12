Некрасов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения29.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1854
Бракосочетание
13.01.1875
Рождение ребёнка
01.08.1882
Дочь: Фаина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
05.01.1885
Сын: Некрасов Федор Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1889
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно