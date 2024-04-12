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Некрасов Илья Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1854

Отец: Некрасов Иван Алексеев

Мать: Некрасова Екатерина Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1875

Жена: Некрасова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: Фаина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1885

Сын: Некрасов Федор Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1889

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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