Малыгина (Некрасова) Акулина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Акулина Антиповна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

20.04.1824

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Антип Дмитриев

Мать: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Малыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1793

Сын: Малыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Посохина Анна Иванова

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Малыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Некрасова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Малыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.04.1824
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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