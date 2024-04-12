Малыгина (Некрасова) Акулина Антиповна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти20.04.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
11.11.1793
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Посохина Анна Иванова
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Некрасова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Малыгин Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1824