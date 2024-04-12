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Некрасов Антип Дмитриев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

25.03.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Некрасов Дмитрий Игнатьев

Мать: Некрасова Татьяна Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1758

Сын: Некрасов Андрей Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1766

Сын: Некрасов Алексей Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Малыгина Акулина Антиповна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Антипова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.03.1783
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