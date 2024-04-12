Некрасов Антип Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти25.03.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
19.08.1758
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова
Рождение ребёнка
17.03.1766
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Малыгина Акулина Антиповна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Антипова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1783