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Некрасов Алексей Антипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.03.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1766

Отец: Некрасов Антип Дмитриев

Мать: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1785

Дочь: Устинья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Некрасова Марья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ксения Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1789
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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