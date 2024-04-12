Некрасов Алексей Антипов
Место рождения
Дата рождения17.03.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1766
Рождение ребёнка
02.10.1785
Дочь: Устинья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Некрасова Марья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1789
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно