Некрасов Андрей Антипов
Место рождения
Дата рождения19.08.1758
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1758
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Афимья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
24.11.1785
Дочь: Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипена Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ивашева Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798