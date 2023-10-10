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Некрасов Андрей Антипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.08.1758

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1758

Отец: Некрасов Антип Дмитриев

Мать: Некрасова Прасковья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Афимья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1785

Дочь: Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипена Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ивашева Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анисья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1798
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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