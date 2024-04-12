Ивашева (Некрасова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашева (Некрасова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

19.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Некрасов Андрей Антипов

Мать: Некрасова Анисья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Некрасова Наталия Козьмина

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Рождение ребёнка
19.03.1822

Сын: Ивашев Иван Косьмич

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1823

Дочь: Некрасова Надежда Косминична

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1825

Сын: Ивашев Михаил Косьмич

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1828

Дочь: Некрасова Марья Косминична

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ивашев Петр Косьмич

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Косминична

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Некрасова Анисья Косминична

Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашев Косьма Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.03.1861
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда
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