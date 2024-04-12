Ивашева (Некрасова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти19.03.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Некрасов Андрей Антипов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Некрасова Наталия Козьмина
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
19.03.1822
Сын: Ивашев Иван Косьмич
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
04.08.1823
Дочь: Некрасова Надежда Косминична
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
02.11.1825
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
19.05.1828
Дочь: Некрасова Марья Косминична
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ивашев Петр Косьмич
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Косминична
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Некрасова Анисья Косминична
Отец ребёнка: Ивашев Косьма Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1861
Причина смерти: простуда