город Лыткарино, город Лыткарино, Лыткарино, Московская область (на 2019) — Familio

Лыткарино

Лыткарино, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1192Лыткарино, сц. вл.при р. Москве.353555198211Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Мячковская волость
1425. Лыткарино, сельцо бывшее владельческое, дворов 55, жителей 414, школа, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Мячковская волость
С-цо Лыткорино 327платформа Томилино. 8 Усадьба княжны Чернышовой, земское училище, 3 чайные и 4 мелочные лавки, в том числе общества потребителей.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Лыткарино
46741000001г Лыткариногород
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