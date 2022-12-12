Лыткарино
Лыткарино, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1192Лыткарино, сц. вл.при р. Москве.353555198211Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1425. Лыткарино, сельцо бывшее владельческое, дворов 55, жителей 414, школа, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Лыткорино 327платформа Томилино. 8 —Усадьба княжны Чернышовой, земское училище, 3 чайные и 4 мелочные лавки, в том числе общества потребителей.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46741000001г Лыткариногород