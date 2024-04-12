Некрасов Дмитрий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти08.09.1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Антипова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Протопопова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1765