Некрасов Дмитрий Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Дмитрий Игнатьев

Некрасов Дмитрий Игнатьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

08.09.1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Некрасов Игнашка Павлов

Мать: Некрасова Евдокия Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Некрасов Антип Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Протопопова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.09.1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close