Малыгин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1793
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малыгин Николай Федорович
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иринья Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
06.09.1846
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно