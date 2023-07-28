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Малыгин Федор Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.11.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1793

Отец: Малыгин Иван Кириллович

Мать: Малыгина Акулина Антиповна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Малыгин Николай Федорович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иринья Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1846

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Прасковья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно