Малыгина (-) Прасковья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малыгин Николай Федорович
Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иринья Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1846
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно