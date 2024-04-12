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Малыгина (-) Прасковья Гавриловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Малыгин Николай Федорович

Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иринья Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1846

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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