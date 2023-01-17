Караштин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Караштин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851
Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно