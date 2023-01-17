Караштин Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Никита Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Караштин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Караштина Анна Алексеевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851

Сын: Караштин Пëтр Никитич

Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Караштина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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