Караштина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Суханов Алексей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Караштин Никита Дмитриевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851

Сын: Караштин Пëтр Никитич

Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Надежда Никитична

Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич

Смерть
25.01.1893
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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