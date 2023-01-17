Караштина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти25.01.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Суханов Алексей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851
Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Надежда Никитична
Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Караштин Никита Дмитриевич
Смерть
25.01.1893
Причина смерти: Естественная смерть/старость