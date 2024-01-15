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Суханова Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Суханова) Пелагия Алексеева

Отец ребёнка: Суханов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Суханов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Суханов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Караштина (Суханова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Суханов Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно

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