Отрокова Агрофена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрёна Дмитриева
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Караштин (отроков) Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно