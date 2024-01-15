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Отрокова Агрофена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрёна Дмитриева

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Караштин (отроков) Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Караштин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Отроков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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