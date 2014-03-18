Печейкина (Голодюк) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печейкина (Голодюк) Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

18.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: Голодюк Фёдор Сафронович

Мать: Голодюк Макрения Семеновна

Рождение ребёнка
23.04.1947

Сын: Печейкин Валерий Борисович

Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич

Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1950

Сын: Печейкин Николай Борисович

Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич

Родился на Острове Осмуссар Балтийском море
Рождение ребёнка
16.02.1952

Сын: Печейкин Виктор Борисович

Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич

Родился Киргизкая ССР п.Ченгыртаж
Смерть
18.03.2014
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