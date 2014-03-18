Печейкина (Голодюк) Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1924
Дата смерти18.03.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Рождение ребёнка
23.04.1947
Сын: Печейкин Валерий Борисович
Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич
Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1950
Сын: Печейкин Николай Борисович
Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич
Родился на Острове Осмуссар Балтийском море
Рождение ребёнка
16.02.1952
Сын: Печейкин Виктор Борисович
Отец ребёнка: Печейкин Борис Терентьевич
Родился Киргизкая ССР п.Ченгыртаж
Смерть
18.03.2014