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Голодюк Макрения Семеновна

Место рождения

поселок Городок Маневичевский район Волынской облостиУкраина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Городок Маневичевский район Волынской облостиУкраина
Рождение ребёнка
1920

Сын: Голодюк Василий Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Голодюк Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: Печейкина Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Поплавная Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голодюк Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голодюк Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1973
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