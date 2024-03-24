Голодюк Макрения Семеновна
Место рожденияпоселок Городок Маневичевский район Волынской облостиУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
поселок Городок Маневичевский район Волынской облостиУкраина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Голодюк Василий Федорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Голодюк Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
Рождение ребёнка
18.03.1924
Дочь: Печейкина Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Поплавная Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голодюк Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голодюк Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Голодюк Фёдор Сафронович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1973