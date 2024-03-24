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Печейкин Борис Терентьевич

Место рождения

Участник ВОВ.в 1946 г.в п.Маневичи женился на Ирине Голодюк,военную службу продолжил на Острове Осмуссар ,где родились два сына Валерий и Николай.В 1953 г.перевелся служить п.Ченгыртаж Киргизкой ССР.тк на острове не было школы.Затем пеехал с семьей в Ташкент.Звание майор

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

07.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Участник ВОВ.в 1946 г.в п.Маневичи женился на Ирине Голодюк,военную службу продолжил на Острове Осмуссар ,где родились два сына Валерий и Николай.В 1953 г.перевелся служить п.Ченгыртаж Киргизкой ССР.тк на острове не было школы.Затем пеехал с семьей в Ташкент.Звание майор
Рождение ребёнка
23.04.1947

Сын: Печейкин Валерий Борисович

Мать ребёнка: Печейкина Ирина Фёдоровна

Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Рождение ребёнка
27.03.1950

Сын: Печейкин Николай Борисович

Мать ребёнка: Печейкина Ирина Фёдоровна

Родился на Острове Осмуссар Балтийском море
Рождение ребёнка
16.02.1952

Сын: Печейкин Виктор Борисович

Мать ребёнка: Печейкина Ирина Фёдоровна

Родился Киргизкая ССР п.Ченгыртаж
Смерть
07.06.1993
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