Место рождения Участник ВОВ.в 1946 г.в п.Маневичи женился на Ирине Голодюк,военную службу продолжил на Острове Осмуссар ,где родились два сына Валерий и Николай.В 1953 г.перевелся служить п.Ченгыртаж Киргизкой ССР.тк на острове не было школы.Затем пеехал с семьей в Ташкент.Звание майор

Дата рождения 24.03.1924

Дата смерти 07.06.1993