Голодюк Фёдор Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Голодюк Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
Рождение ребёнка
18.03.1924
Дочь: Печейкина Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Поплавная Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голодюк Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голодюк Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна
Смерть
1943