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Голодюк Фёдор Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Голодюк Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: Печейкина Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Поплавная Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голодюк Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голодюк Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Голодюк Макрения Семеновна

Смерть
1943
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