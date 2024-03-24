Печейкин Валерий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечейкин Валерий Борисович

Печейкин Валерий Борисович

Место рождения

Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан

Дата рождения

23.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947

Отец: Печейкин Борис Терентьевич

Мать: Печейкина Ирина Фёдоровна

Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Рождение ребёнка
23.06.1977

Дочь: Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Печейкина Ольга Викторовна

Ташкент Узбекская ССР Проживает г.Воронеж
Рождение ребёнка
07.10.1984

Сын: Печейкин Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Печейкина Ольга Викторовна

г.Ташкент
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close