Печейкин Валерий Борисович
Место рожденияРодился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Дата рождения23.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
23.04.1947
Родился в пгт.Маневичи,Волынской обл.Украинская ССР,проживает г.Краснодар.до 2017г.г.ТашкентУзбекистан
Рождение ребёнка
23.06.1977
Дочь: Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Печейкина Ольга Викторовна
Ташкент Узбекская ССР Проживает г.Воронеж
Рождение ребёнка
07.10.1984
Сын: Печейкин Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: Печейкина Ольга Викторовна
г.Ташкент