Есип Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиМежду 1834 и 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Емельян Андреев
Мать: Прасковия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параска Иосифова
Мать ребёнка: София Константинова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Базыль Есипов
Мать ребёнка: София Константинова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настуля Иосифова
Мать ребёнка: София Константинова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Иосифова
Мать ребёнка: София Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Константинова
Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Между 1834 и 1861