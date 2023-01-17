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Есип Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Между 1834 и 1861

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Емельян Андреев

Мать: Прасковия

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параска Иосифова

Мать ребёнка: София Константинова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Базыль Есипов

Мать ребёнка: София Константинова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настуля Иосифова

Мать ребёнка: София Константинова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Иосифова

Мать ребёнка: София Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Константинова

Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Между 1834 и 1861
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