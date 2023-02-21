(Голубович) София Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти03.12.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параска Иосифова
Отец ребёнка: Есип Емельянов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Базыль Есипов
Отец ребёнка: Есип Емельянов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настуля Иосифова
Отец ребёнка: Есип Емельянов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Иосифова
Отец ребёнка: Есип Емельянов
Место жительства
Неизвестно
Бор, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есип Емельянов
Смерть
03.12.1861