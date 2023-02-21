(Голубович) София Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубович) София Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

03.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параска Иосифова

Отец ребёнка: Есип Емельянов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Базыль Есипов

Отец ребёнка: Есип Емельянов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настуля Иосифова

Отец ребёнка: Есип Емельянов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Иосифова

Отец ребёнка: Есип Емельянов

Место жительства
Неизвестно
Бор, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есип Емельянов

Смерть
03.12.1861
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