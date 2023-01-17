Емельян Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Андрей Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Есип Емельянов
Мать ребёнка: Прасковия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зиновья Емельянова
Мать ребёнка: Прасковия
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марья Емельянова
Мать ребёнка: Прасковия
Место жительства
Неизвестно
Дричин, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковия
Смерть
1813