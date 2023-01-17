Емельян Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Андрей Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Есип Емельянов

Мать ребёнка: Прасковия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зиновья Емельянова

Мать ребёнка: Прасковия

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марья Емельянова

Мать ребёнка: Прасковия

Место жительства
Неизвестно
Дричин, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковия

Смерть
1813
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