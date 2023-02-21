(Мазаник) Прасковия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Есип Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зиновья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Андреев
Смерть
Неизвестно