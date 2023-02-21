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(Мазаник) Прасковия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Есип Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зиновья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Андреев

Смерть
Неизвестно
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