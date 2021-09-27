Пыжова (Желудова) Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова (Желудова) Надежда Максимовна

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Место рождения

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.02.1926

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926

Отец: Желудов Максим

Мать: Желудова Прасковья Григорьевна

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Сазонова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Пыжов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Пыжов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.09.2021
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