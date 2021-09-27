Пыжова (Желудова) Надежда Максимовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1926
Дата смерти27.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926
Отец: Желудов Максим
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Сазонова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Пыжов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Алексей Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.09.2021