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Пыжов Николай Алексеевич
Пыжов Николай Алексеевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пыжов Алексей Николаевич
1928 г.р.
Мать
Пыжова (Желудова) Надежда Максимовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пыжов Алексей Николаевич
Мать:
Пыжова Надежда Максимовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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