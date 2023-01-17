Желудов Максим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желудов Неизвестно
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреенкова Вера Максимовна
Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Пыжова Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна
Смерть
1929