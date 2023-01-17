Желудов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелудов Максим

Желудов Максим

avatar

Место рождения

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желудов Неизвестно

Мать: скрыто настройками приватности

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреенкова Вера Максимовна

Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Пыжова Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Иван Максимович

Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Желудова Прасковья Григорьевна

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1929
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close