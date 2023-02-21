Желудова (Архипова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудова (Архипова) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)

Дата рождения

Вычислено 1900

Дата смерти

1982 или 1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900

Отец: Архипов Григорий

Мать: Архипова Евдокия

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреенкова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Желудов Максим

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Пыжова Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Желудов Максим

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Иван Максимович

Отец ребёнка: Желудов Максим

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Желудов Максим

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1982 или 1984
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