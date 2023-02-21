Желудова (Архипова) Прасковья Григорьевна
Место рождениядеревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смерти1982 или 1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900
Отец: Архипов Григорий
Мать: Архипова Евдокия
деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреенкова Вера Максимовна
Отец ребёнка: Желудов Максим
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Пыжова Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Желудов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желудов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Желудов Максим
Смерть
1982 или 1984