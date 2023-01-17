Желудов Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудов Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Демид

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Максим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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