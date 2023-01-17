Желудов Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желудов Демид
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желудов Максим
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новая Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно