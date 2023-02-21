Желудов Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудов Демид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желудов Неизвестно

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Желудова Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Лидия Демидовна

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Федор Демидович

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Марья Демидовна

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова София Демидовна

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Елизавета Демидовна

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Екатерина Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Павел Демидович

Мать ребёнка: Желудова Адарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желудова Адарья

Смерть
Неизвестно
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