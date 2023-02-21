Желудов Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желудов Неизвестно
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Желудова Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Лидия Демидовна
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Марья Демидовна
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова София Демидовна
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Елизавета Демидовна
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Екатерина Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желудова Адарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желудова Адарья
Смерть
Неизвестно