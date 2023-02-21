Пыжов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1928
Дата смерти28.06.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Отец: Пыжов Николай
Мать: Пыжова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Сазонова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Пыжова Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пыжова Надежда Максимовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.06.1988