Пыжов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1928

Дата смерти

28.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Пыжов Николай

Мать: Пыжова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Сазонова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Пыжова Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Пыжова Надежда Максимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.06.1988
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