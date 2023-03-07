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Пыжова Мария Никифоровна

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Место рождения

Щир, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щир, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1928

Сын: Пыжов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Пыжов Николай

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Павлова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Пыжов Николай

Щир, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пыжова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Пыжов Николай

Смерть
Неизвестно
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