Пыжова Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1928
Отец ребёнка: Пыжов Николай
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Павлова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Пыжов Николай
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пыжова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Пыжов Николай
Смерть
Неизвестно