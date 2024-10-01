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Данилина Зоя Матвеевна

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Данилин Матвей Иванович

Мать: Оловянишникова Манефа Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Александр Константинович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Котов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Котова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Котова Нина Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
1988
Камышин, город Камышин, Волгоградская область

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