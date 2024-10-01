Данилина Зоя Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Котов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Котова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Котова Нина Александровна
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович
Смерть
1988