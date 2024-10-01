Данилин Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Данилин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Данилин Геннадий Матвеевич
Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Данилина Зоя Матвеевна
Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна
Смерть
1920