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Данилин Матвей Иванович

Место рождения

Студеный, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Данилин Иван

Мать: не указана

Студеный, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оловянишникова Манефа Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Данилин Геннадий Матвеевич

Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Данилин Герман Матвеевич

Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Данилина Зоя Матвеевна

Мать ребёнка: Оловянишникова Манефа Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
1920

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